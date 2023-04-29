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AK Parti’de gündem seçim güvenliği! Ali İhsan Yavuz A Haber’e konuştu

A Haber
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Giriş: 29.04.2023 16:12
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim güvenliği ve saha çalışmalarına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vatandaş iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yavuz, Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğunun mesajını verdi.
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