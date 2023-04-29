AK Parti’de gündem seçim güvenliği! Ali İhsan Yavuz A Haber’e konuştu

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim güvenliği ve saha çalışmalarına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vatandaş iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yavuz, Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğunun mesajını verdi.

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