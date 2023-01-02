02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti’de 2023’ün ilk MYK’sı! AK Parti MYK'nın gündemi ne?

AK Parti’de 2023’ün ilk MYK’sı! AK Parti MYK'nın gündemi ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2023 15:15
Güncelleme:02.01.2023 15:15
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yeni yılın ilk toplantısında önemli başlıklar var. 2023 seçimleri, Meclis gündemi ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
10 PKK’lı etkisiz hale getirildi
10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
AK Parti’de 2023’ün ilk MYK’sı!
AK Parti’de 2023’ün ilk MYK’sı!
Dev projede sona doğru
Dev projede sona doğru
Günlük 100 bin ekmek üretiliyor
Günlük 100 bin ekmek üretiliyor
Çalışmakla geçen bir ömür
Çalışmakla geçen bir ömür
7. yargı paketi hazır
7. yargı paketi hazır
İşte yeni şehir hastanesi
İşte yeni şehir hastanesi
Tarım Cebimde uygulaması tanıtımı!
Tarım Cebimde uygulaması tanıtımı!
Açıklama yapacak! İhracatta rekorların yılı
Açıklama yapacak! İhracatta rekorların yılı
Yunanistan devamlı ağlıyor
"Yunanistan devamlı ağlıyor"
Kuaför ve berberlere tatil uygulaması!
Kuaför ve berberlere tatil uygulaması!
ŞOK market işaret fişeğini yaktı
ŞOK market işaret fişeğini yaktı
Daha Fazla Video Göster