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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

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Giriş: 16.01.2023 18:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. İsveç'te Başkan Erdoğan'ın hedef alındığı skandal PKK gösterisine tepki gösteren Ömer Çelik "İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş İsveç'in yapması gereken Türkiye'ye verdiği sözü tutması." ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca NATO içindeki bazı müttefiklerin teröre destek verdiğini belirtti. Altılı masadaki imza yetkisi tartışmalarına da değinen Çelik "Bu model 6'lı eş başkanlık sistemidir. Bu model siyasi bir paralel yapı" ortaya çıkarır." dedi. Seçim tarihinde yapılacak güncellemeye de değinen Çelik "Biraz geriye çekebiliriz ama bu erken seçim anlamına gelmeyecek. Şimdi birkaç tane tarih konuşuluyor zaten." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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