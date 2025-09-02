AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK sonrası net mesaj: PKK’nın tüm uzantıları feshedilmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Çelik, "Terörsüz Türkiye konusu her zaman gündemimizde. Sayın Cumhurbaşkanımız da açılış konuşmasında bu konuya değindi. Komisyonun odak noktası PKK'nın feshidir. PKK'nın tüm uzantılarının feshedilmesi gerekiyor." dedi.

