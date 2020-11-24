AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Libya ve Azerbaycan'a olan ambargoyu deldiğine yönelik kara propagandaya alet olan muhalefti eleştirdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, Arınç hakkındaki soruları da yanıtladı.

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından kameralar karşısına çıktı.

Çelik Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifasıyla ilgili şöyle konuştu: "MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir. Kendileri istifalarını sundular, sayın Cumhurbaşkanımız da kabul ettiler. MYK'da bu konu değerlendirildi. Sayın Arınç'ın görüşlerinin MYK'mız tarafından kabul edilmediği kanaatine sahiptir. Bu değerlendirmelere katılınmadığı açık şekilde ifade edildi. Kendileri de istifalarını sundular, sayın Cumhurbaşkanımız da kabul etti."

MUHALEFETE 'KARA PROPAGANDA' TEPKİSİ

Çelik, CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamaları hakkında şunları söyledi:

"Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmelerinin kendi partileri için de ülkemiz için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik,"Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var ki işi gücü yokmuş gibi Rum tarafındaki siyasi partilerle yarışacak bir dil kullanıp Türkiye'nin ana muhalefet partisi Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı çıkıyor?" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Azerbaycan'ın belirleyeceği bir yerde Rusya'yla birlikte ortak merkez kurularak Türk ordusu, Türk askeri orada barışın kazanımlarının korunması konusunda gözlem gücü yapacak." dedi.

BÜLENT ARINÇ SORUSUNU YANITLADI

Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmasıyla ilgili Sözcü Çelik, "MYK'mız Sayın Arınç'ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları hakkında, Böyle bir günde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru gruplar gibi ayrıştırılması son derece üzücü bir husustur." dedi.

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