07 Mayıs 2025, Çarşamba
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör örgütü PKK silah bırakmalıdır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının gündemine ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK'nın feshi yeni aşama olacak." dedi. Hindistan-Pakistan çatışması hakkında da konuşan Ömer Çelik, “Pakistan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Sivillere yapılan saldırı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.