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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör örgütü PKK silah bırakmalıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör örgütü PKK silah bırakmalıdır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.05.2025 13:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının gündemine ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK'nın feshi yeni aşama olacak." dedi. Hindistan-Pakistan çatışması hakkında da konuşan Ömer Çelik, “Pakistan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Sivillere yapılan saldırı kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terör örgütü PKK silah bırakmalıdır
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