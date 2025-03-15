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AK Parti Sözcüsü Çelik: Hedef terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hedef terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 23:29
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Yalova İl Başkanlığı Vefa İftarı’na katıldı. Altan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen iftar sonrasında konuşma yapan Çelik, Türkiye ve çevresindeki gelişmelere bakıldığında AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın ülke ve bölge için ne kadar büyük kıymet ifade ettiğinin bir kere daha görüldüğünü belirtti. Son dönemlerde Türkiye’nin öneminin daha da ortaya çıktığını anlatan Çelik, "Yukarımızda Rusya-Ukrayna Savaşı, aşağımızda, güneyimizde Gazze’deki soykırım, Suriye’deki gelişmeler, bütün bunlara baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetiminin Türkiye için ne kadar kıymetli olduğu, vazgeçilmez olduğu bütün dünya tarafından takdir ediliyor. Bugün Avrupa gazetelerine baktığımda, dünyada takip ettiğim medya organlarına baktığımda gördüğüm birinci haber Türkiye’dir. Ve birinci haber önümüzdeki gelişmelerde Trump’la Avrupa arasındaki tartışmalar, Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl bir yol izleyeceğidir. Düne kadar bizi eleştirenler bugün Türkiye’nin ne kadar önemli olduğundan, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar kıymetli olduğundan bahsediyor. Biz onlara aslında her zaman diyorduk. Bu sadece zor zamanlara düştüğünüzde anlamayın. Bunu normal zamanlarda da anlayın. Eğer normal zamanlarda anlamış olsaydınız, bu zor zamanlara düşmezdiniz. Daha önce de defalarca ifade ettik" diye konuştu.
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