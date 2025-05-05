AK Parti MYK toplantısı: "Özel'e yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik fiziki saldırıyı bir kez daha kınayan Çelik, “Bu tür eylemler demokratik siyasete zarar verir, asla kabul edilemez” dedi. Terörle mücadele sürecine ilişkin de dikkat çeken mesajlar veren Çelik, “Terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyoruz. PKK’nın feshini günler içinde bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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