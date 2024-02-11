AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'dan saldırı sonrası ilk açıklama!

Seçim çalışmalarını yürüttüğü sırada saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'dan ilk açıklama geldi. Yeniay, "Terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir biz buna prim vermeyeceğiz” dedi.

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