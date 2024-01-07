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AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın A Haber'e konuştu.

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 16:54
AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın A Haber'e konuştu. Büyükakın, "Heyecanlıyız heyecan olmadan belediyecilik yapılmaz. Bugünden sonra kolları sıvayıp yeniden çalışmaya başlayacağız." dedi.
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