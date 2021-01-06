AK Parti harekete geçti! 3 isim hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi... AK Parti, 81 il 973 ilçe teşkilatı eski Genelkurmay İlker Başbuğ, gazeteci Can Ataklı ve CHP'li Fikri Sağlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. AK Parti İstanbul İl Başkanı, Bayram Şenocak, yaptığı açıklamada, 3 isim hakkında suç duyurusu bulunulduğunu ifade etti. Öte yandan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın başvurusu üzerine CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Son haftalarda eski bakan Fikri Sağlar ile başlayan CHP'li gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile devam eden toplumu karıştırma ve darbe özentisi sözlere toplumun her kesiminden tepki yükselirken AK Parti''nin tüm il ve ilçe teşkilatları da bu skandal sözlere karşı harekete geçme kararı aldı.

SUÇ DUYURUNDA BULUNACAK

AK Parti'nin 81 il teşkilatı ile 973 ilçe teşkilatı gelen son dakika bilgisine göre eski bakan Fikri Sağlar, CHP'li gazeteci Can Ataklı ve eski Genelkurmbay Başkanı İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunacak.

İşte Fikri Sağlar, Can Ataklı, İlker Başbuğ'un skandal sözleri:

Eski CHP'li Bakan Fikri Sağlar, Halk TV'deki bir programda türbanlı hakimleri hakkında 28 Şubat dönemini hatırlatan sözler kullanmıştı. Sağlar "Türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." diyerek skandal ifadeler kullanmıştı.

CAN ATAKLI'NIN DARBE İMASI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ataklı, Başkan Erdoğan'ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlattı.

Konuşmasına darbe ihtimali ile başlayan Ataklı, "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor." dedi.

"Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım." diyen Ataklı şöyle devam etti:

"Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."

BAŞBUĞ'UN SKANDAL AÇIKLAMALARI

Eski Genelkurmay Başkanı emekli asker İlker Başbuğ'un demokrasi karşıtı ifadeleri gündeme bomba gibi düştü.

Başbuğ skandal çıkışında merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden demokratik düzene darbe soslu kurallar koymaya kalkıştığı ifadelerinde "Menderes erken seçime gideceğim deseydi darbe olmazdı" ifadesini kullanarak demokrasilerde askerin tehdidi karşısında erken seçim ile ancak direnilebileceği iması ile akıllara durgunluk veren sözler söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir vatandaşın başvurusu üzerine CHP'li Fikri Sağlar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında başörtüsü ve türban konusunda kullandığı ifadeler üzerine Sakarya'da yaşayan İ.G. avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Sağlar hakkında soruşturma açıldı.

Sağlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürütülecek.