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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Anayası’nın 127. maddesi ve belediye kanunu uygulandı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Anayası’nın 127. maddesi ve belediye kanunu uygulandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 15:23
Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin detaylarını açıkladı. Güler, "Ruhsatsız silah taşıyana ceza artıyor. Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor." dedi. Öte yandan Güler, 3 belediyeye kayyum kararına ilişkin, Anasaya'nın 127. maddesinin uygulandığını vurguladı.
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