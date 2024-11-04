04 Kasım 2024, Pazartesi
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Anayası’nın 127. maddesi ve belediye kanunu uygulandı
Ateşli silahlara ve yetkisiz çakar kullanımına ilişkin ceza hükümleri ile iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler teklifin detaylarını açıkladı. Güler, "Ruhsatsız silah taşıyana ceza artıyor. Teklifle cezasızlık algısının bitmesi amaçlanıyor." dedi. Öte yandan Güler, 3 belediyeye kayyum kararına ilişkin, Anasaya'nın 127. maddesinin uygulandığını vurguladı.