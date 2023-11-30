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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik açıklamalar

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Giriş: 30.11.2023 15:07
Son dakika gündem haberleri | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi." dedi. 31 Mart seçimlerine dair kritik bir de mesaj veren Başkan Erdoğan, "Gayemiz, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 5 yıldır hizmetsizlik girdabında boğulan şehirlerimizi 'Gerçek Belediyecilik' ile tekrar buluşturmaktır." şeklinde konuştu.
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