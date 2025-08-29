AK Parti CHP’nin asılsız iddialarına yanıt verdi! AK Parti: CHP gündem saptırmaya çalışıyor

AK Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili hedef alan iddialarına yanıt verdi. AK Parti'den yapılan açıklamada; "Başkan Erdoğan, İBB Başkanı olduğu dönemde bugünkü belediye başkanlarının yarısına bile ulaşmayan bir maaş alıyordu." ifadesi kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN