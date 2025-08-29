29 Ağustos 2025, Cuma
AK Parti CHP'nin asılsız iddialarına yanıt verdi! AK Parti: CHP gündem saptırmaya çalışıyor
AK Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili hedef alan iddialarına yanıt verdi. AK Parti'den yapılan açıklamada; "Başkan Erdoğan, İBB Başkanı olduğu dönemde bugünkü belediye başkanlarının yarısına bile ulaşmayan bir maaş alıyordu." ifadesi kullanıldı.