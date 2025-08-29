29 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti CHP'nin asılsız iddialarına yanıt verdi! AK Parti: CHP gündem saptırmaya çalışıyor
AK Parti CHP’nin asılsız iddialarına yanıt verdi! AK Parti: CHP gündem saptırmaya çalışıyor

AK Parti CHP'nin asılsız iddialarına yanıt verdi! AK Parti: CHP gündem saptırmaya çalışıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2025 15:45
AK Parti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemle ilgili hedef alan iddialarına yanıt verdi. AK Parti'den yapılan açıklamada; "Başkan Erdoğan, İBB Başkanı olduğu dönemde bugünkü belediye başkanlarının yarısına bile ulaşmayan bir maaş alıyordu." ifadesi kullanıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti CHP’nin asılsız iddialarına yanıt verdi! AK Parti: CHP gündem saptırmaya çalışıyor
CHP’nin asılsız iddialarına kanunlu yanıt!
CHP'nin asılsız iddialarına kanunlu yanıt!
Afetin izlerini siliyoruz
"Afetin izlerini siliyoruz"
CHP’li başkan zabıtaları sopayla dövdü!
CHP’li başkan zabıtaları sopayla dövdü!
Filistin halkının tehcirine karşıyız
"Filistin halkının tehcirine karşıyız"
Devlet Bahçeli’den 30 Ağustos mesajı!
Devlet Bahçeli’den 30 Ağustos mesajı!
İsrail Gazze’yi kıtlığa ve açlığa mahkum etti
"İsrail Gazze’yi kıtlığa ve açlığa mahkum etti"
Doğu bloğu 3 Eylül’de buluşacak!
Doğu bloğu 3 Eylül'de buluşacak!
Gazze saldırısında ilk aşama başladı
"Gazze saldırısında ilk aşama başladı"
Özel’e cezaevi önünde kırmızı halılı eylem
Özel'e cezaevi önünde "kırmızı halılı" eylem
Trump-AB liderleri fotoğrafı ne anlatıyor?
Trump-AB liderleri fotoğrafı ne anlatıyor?
Komisyonun büyük temsil gücü var
"Komisyonun büyük temsil gücü var"
MHRS sisteminde neler değişiyor?
MHRS sisteminde neler değişiyor?
Daha Fazla Video Göster