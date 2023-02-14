14 Şubat 2023, Salı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Josef de Souza'nın depremzede çocuğu evlat edindiği iddiası yalan
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.