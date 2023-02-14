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Aile  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Josef de Souza'nın depremzede çocuğu evlat edindiği iddiası yalan

İHA
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Giriş: 14.02.2023 09:03
Aile  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
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