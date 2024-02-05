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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber’e konuştu! Aile ve Gençlik Fonu açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 12:18
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'daydı. Bakan Göktaş, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. "Aile ve Gençlik Fonu"na ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını belirtti. Gençlere faizsiz kredi müjdesi verdi.
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