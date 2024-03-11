Aile destek ödemeleri hesapta! Martta ihtiyaç sahiplerine 4 milyarlık ödeme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Türkiye Aile Destek Programı" kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Program kapsamında mart ayında toplamda 4 milyar liralık ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Mart ayı ödemeleri ile birlikte bugüne kadar toplamda 72 milyar 300 bin Türk lirası ödeme yapılmış olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN