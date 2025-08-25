Ahlat’ta Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Ahlat'taki konutunda ziyaret etti. Erdoğan daha sonra konut çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşlar ve çocuklarla ilgilenen Erdoğan, vatandaşların sorunlarını dinledi. Erdoğan kendisiyle fotoğraf çekmek isteyenlerle fotoğraf çektirdi, çocuklara ise oyuncaklar hediye eti. Erdoğan, daha sonra kabine toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesine geçti.

