25 Ağustos 2025, Pazartesi

Ahlat'ta Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi!

Ahlat'ta Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi!

Giriş: 25.08.2025 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Ahlat'taki konutunda ziyaret etti. Erdoğan daha sonra konut çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yol kenarında kendisini bekleyen vatandaşlar ve çocuklarla ilgilenen Erdoğan, vatandaşların sorunlarını dinledi. Erdoğan kendisiyle fotoğraf çekmek isteyenlerle fotoğraf çektirdi, çocuklara ise oyuncaklar hediye eti. Erdoğan, daha sonra kabine toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesine geçti.
