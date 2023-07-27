Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor! Hedef yıl sonuna kadar bitirmek

Son dakika haberleri... Malatya'da deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.. Şu ana kadar kaç bina yıkıldı? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN