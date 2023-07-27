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Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor! Hedef yıl sonuna kadar bitirmek

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 08:59
Son dakika haberleri... Malatya'da deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.. Şu ana kadar kaç bina yıkıldı? Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor!
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