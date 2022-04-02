Afyonkarahisar’daki Ulu Cami 750 yıldır ayakta! Asırlara karşı direniyor

Afyonkarahisar'da 750 yıldır ayakta olan Ulu cami, Selçuklu mimarisinin eşsiz örneklerinden biri. Anadolu'da 40 ahşap direk üzerine oturtulan sayılı camilerden olan Ulu Cami'nin ahşap işlemelerinde tek çivi dahi kullanılmadı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anlattı.

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