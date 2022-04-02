02 Nisan 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Afyonkarahisar’daki Ulu Cami 750 yıldır ayakta! Asırlara karşı direniyor

Afyonkarahisar’daki Ulu Cami 750 yıldır ayakta! Asırlara karşı direniyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2022 09:40
Güncelleme:02.04.2022 09:41
Afyonkarahisar'da 750 yıldır ayakta olan Ulu cami, Selçuklu mimarisinin eşsiz örneklerinden biri. Anadolu'da 40 ahşap direk üzerine oturtulan sayılı camilerden olan Ulu Cami'nin ahşap işlemelerinde tek çivi dahi kullanılmadı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eşsiz bir örnek! Asırlara direniyor
Eşsiz bir örnek! Asırlara direniyor
Kiev çevresine tuzak mı kuruldu?
Kiev çevresine tuzak mı kuruldu?
87 yıllık ömrünü insanlığa adadı!
87 yıllık ömrünü insanlığa adadı!
Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan ayını karşıladı
Ayasofya-i Kebir Camii Ramazan ayını karşıladı
Barış ümitleri İstanbul’da yeşerdi
"Barış ümitleri İstanbul’da yeşerdi"
Putin-Zelenski görüşmesi olacak mı?
Putin-Zelenski görüşmesi olacak mı?
Rusya neden Çernobil’den çekildi?
Rusya neden Çernobil'den çekildi?
Kritik görüşme başladı!
Kritik görüşme başladı!
Soba bacasından çıkanlar şoke etti!
Soba bacasından çıkanlar şoke etti!
Asırlara meydan okuyan çınardaki mucize!
Asırlara meydan okuyan çınardaki mucize!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster