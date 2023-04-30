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Afrika’da Türkiye etkisi: Kendimizi Türkiye’den bir parça görüyoruz

A Haber
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Giriş: 30.04.2023 13:48
Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkiler her geçen gün gelişiyor. Ticaretten savunma sanayine kadar pek çok alanda güçlenen bir tablo var. Nijerya Kebbi Eyaleti Vali Yardımcısı da Türkiye'nin bölgedeki rolünü A Haber'e değerlendirdi.
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