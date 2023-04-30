Afrika’da Türkiye etkisi: Kendimizi Türkiye’den bir parça görüyoruz

Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkiler her geçen gün gelişiyor. Ticaretten savunma sanayine kadar pek çok alanda güçlenen bir tablo var. Nijerya Kebbi Eyaleti Vali Yardımcısı da Türkiye'nin bölgedeki rolünü A Haber'e değerlendirdi.

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