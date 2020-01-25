AFAD açıklama yaptı: Elazığ'da iki kişi sağ olarak kurtarıldı

Elazığ'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden sonra bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devletin tüm kurumları seferber olurken AFAD'dan bir son dakika açıklaması geldi. AFAD "Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı" açıklamasını yaptı. O anlar A Haber canlı yayınına anbean yansıdı.