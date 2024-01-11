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AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Merkez üssü Muğla

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 01:03
Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi, 4,3 şiddetinde sallandı. Saat 00.40 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 14 km olarak tespit edildi. Sarsıntının merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olduğu belirtildi.
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