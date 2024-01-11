AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde korkutan deprem! Merkez üssü Muğla

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi, 4,3 şiddetinde sallandı. Saat 00.40 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 14 km olarak tespit edildi. Sarsıntının merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olduğu belirtildi.

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