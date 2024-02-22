22 Şubat 2024, Perşembe
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Adli para cezaları artıyor! Hedef suçla daha etkin mücadele ve caydırıcılığın artırılması
Adalet Komisyonu'nda kabul edilen yeni yargı paketinde, caydırıcı olmadığı belirtilen adli para cezalarında önemli artışa gidildi. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın artırılması için adli para cezaları yüzde 400 artırılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz uçan savaş anlattı.