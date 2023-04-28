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Adıyaman’da depremin öncesi ve sonrası! Sokaklar tamamen ortadan kayboldu

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Giriş: 28.04.2023 08:41
Adıyaman'da depremin öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler yıkımın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. İşte aynı sokak ve caddelerden araç kamerasına yansıyan o görüntüler…
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