Adıyaman’da depremin öncesi ve sonrası! Sokaklar tamamen ortadan kayboldu

Adıyaman'da depremin öncesi ve sonrasında çekilen görüntüler yıkımın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. İşte aynı sokak ve caddelerden araç kamerasına yansıyan o görüntüler…

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