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Adım adım başvuru ekranı! 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular nasıl yapılacak?

A Haber
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Giriş: 26.04.2023 14:33
Kentsel dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasına başvurular bugün başladı. A Haber ekibinden Özkan Özcan Ankara'dan başvurularla ilgili ayrıntıları aktardı.
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Adım adım başvuru ekranı
Adım adım başvuru ekranı
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