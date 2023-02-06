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Adana’da bir vatandaşın enkazdan kurtarılma anı kameraya yansıdı

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Giriş: 06.02.2023 09:16
Güncelleme:06.02.2023 09:17
Kahramanmaraş’taki depremden etkilenen illerden olan Adana’nın Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi'nde depremde yıkılan bir apartmanın enkazından bir kişinin yaralı olarak çıkarılma anı kameralara yansıdı.
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