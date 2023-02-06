Adana’da bir vatandaşın enkazdan kurtarılma anı kameraya yansıdı

Kahramanmaraş’taki depremden etkilenen illerden olan Adana’nın Çukurova ilçesindeki Yurt Mahallesi'nde depremde yıkılan bir apartmanın enkazından bir kişinin yaralı olarak çıkarılma anı kameralara yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN