Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'e özel açıklamalar!

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında gündem ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Eyüpsultan'daki kazayla ilgili konuşan Bakan Tunç, Mısır'a kaçan sürücü için kırmızı bülten çıkarılacağını ifade etti. Mısır'la irtibat halinde olduklarını belirten Tunç, "Sanığın Mısır'dan iadesini talep edeceğimiz süreç başladı. Annesiyle ilgili de süreç başladı." dedi. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası AYM ve Yargıtay arasında yaşanan yetki tartışmalarına ilişkin konuşan Tunç, "Bir Anayasa değişikliği gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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