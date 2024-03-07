07 Mart 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan A Haber'e özel açıklamalar!
Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında gündem ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Eyüpsultan'daki kazayla ilgili konuşan Bakan Tunç, Mısır'a kaçan sürücü için kırmızı bülten çıkarılacağını ifade etti. Mısır'la irtibat halinde olduklarını belirten Tunç, "Sanığın Mısır'dan iadesini talep edeceğimiz süreç başladı. Annesiyle ilgili de süreç başladı." dedi. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası AYM ve Yargıtay arasında yaşanan yetki tartışmalarına ilişkin konuşan Tunç, "Bir Anayasa değişikliği gerekiyor." ifadelerini kullandı.