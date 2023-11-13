Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Yargıtay - AYM tartışmasında bilinmeyenleri anlattı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yüksek Yargı'daki yetki gaspı tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Can Atalay kararı ile başlayan gelişmelerin hukuki zeminden çıkarıldığını söyleyen Tunç, "Meclis'te bir uzlaşma sağlanır, demokratik, sivil yeni bir anayasa yapılırsa ülkemizin hayrına olur" diye konuştu. Öte yandan Bakan Tunç basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Yargıtay, 'seçim öncesi soruşturma başlamışsa dokunulmazlık dışıdır' diyor. Görüş farkı hukuk zemininde tartışılır ve çözülür" dedi.