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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 2023 model bir anayasaya ihtiyacımız var

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Giriş: 03.03.2021 10:45
Güncelleme:03.03.2021 10:59
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İnsan Hakları Eylem Planı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "İnsan Hakları Eylem Planı'nda en önemli başlık sizin için ne derseniz, ben hukuk güvenliği derim." dedi. Yeni anayasa çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, "2023 model bir anayasaya ihtiyacımız var. Nasıl anayasa yapalım diye müzakereci şekilde düşünüyoruz. Türkiye darbe anayasasıyla yönetilmeye mahkum mu?" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

AK Parti'nin kurulduğu günden beri sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reform yolculuğunun bir adımı.

1 buçuk yıl boyunca toplumun her kesimiyle çalışma yapıldı. İnsan Hakları Eylem Planı'nda en önemli başlık sizin için ne derseniz, ben hukuk güvenliği derim.

Uygulandıkça, İstiklal Caddesi'nde, Kızılay Meydanı'nda, Diyarbakır Sur'da, İzmir Konak'ta da bunun meyveleri vatandaşlarımız tarafından hissedilecek.

Herkesin anayasası olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz.

Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu? Siviller, siyasi partiler, anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil. Türkiye buna layık, bunu önümüzdeki dönemde yapacağına inanıyorum.

Eleştiriler çok değerlidir, büyük titizlikle inceleyeceğiz, yapıcı, ciddi eleştirileri dikkate alacağız.

Bu bir kanun metni değil, iyi niyet belgesi.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci var. Tüm faaliyetler iki yıl içinde tamamlanmış olacak.

Sadece partiler için çıkan bir metin değil, bütün insanlarımız için... Tüm vatandaşlarımızı ilgilendirdiği için, konuyu toplumun her kesimiyle beraber çalıştık.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

2023 model bir anayasaya ihtiyacımız var. Nasıl anayasa yapalım diye müzakereci şekilde düşünüyoruz. Türkiye darbe anayasasıyla yönetilmeye mahkum mu? Süreci katılımcı şekilde yapalım istiyoruz

SİYASİ PARTİLERE ANAYASA ÇAĞRISI

Önerilerinizi getirin, Türkiye anayasa ayıbından kurtulsun.

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