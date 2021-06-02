Abdullah Gül’ün ihanetiyle ilgili A Haber’de çarpıcı sözler: Zayıf ve karaktersiz olduklarını ortaya koydular

Siyasette Ali Babacan’ın ihanetinin ortaya çıkmasının ardından bu defa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ihaneti patlak verdi. Gül’ün 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp ardından aleyhinde çalıştığı ortaya çıktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, Gül’ün ihanetini A Haber ekranlarında değerlendirdi. Dr. Usta, ‘’İmza attıkları belgelerin bile arkasında duramayacak kadar zayıf, karaktersiz olduklarını ortaya koymuşlardır.’’ ifadelerini kullandı.

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, Abdullah Gül'ün ihanetiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Dr. Leyla Şahin Usta'nın açıklamaları şu şekilde:

Siyasetteki ahlakın ne kadar önemli olduğunu bu yaşadıklarımızla görüyoruz. Siz bir partinin üyesisiniz. O partide üst düzeyde bir görevdesiniz, başbakansınız ve partinizin çalışmalarıyla birlikte iktidarsınız, hükümetsiniz. Bu ülkenin menfaatleri için ne yapmanız gerekiyorsa yapmalısınız ve bu noktada aslında şunu görüyoruz; kendilerine olan bir güvenleri yok. Yaptıkları işten haberleri yok ve şimdi bunlar tek tek ortaya çıkıyor.

''NE KADAR KOKUŞMUŞ HALDE OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ''

Sadece makam, mevki için insanların ortaya koydukları bir değeri yokken, bu tip çok dürüst, çok ahlaklı 'temiz siyaset üzerine geldik, Türkiye'ye yeni şeyler sunacağız, Türkiye'yi daha demokratik, daha özgür yapacağız, siyasette yeni bir sayfa açıyoruz' diye ortaya çıkan insanların aslında ne kadar siyasetin içinde, siyasetten uzak çürümüş ve kokuşmuş bir halde olduklarını görüyoruz.

AÇIKLAMALARDA AÇIKÇA GÖRÜNÜYOR!

Abdullah Gül'ün açıklamalarında görünüyor, tezkereyi kerhen getirmemiş. Türkiye'nin nelerden geçtiğini hep beraber yaşadık. Aslında şunu görmek lazım; siyaset bir cesaret işidir, dürüstlük işidir. Eğer siyasetteyseniz, ülkeyi yöneten iktidar konumundaysanız gayet şeffaf ve net olup, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi 'Ben bu millet için kefenimi giydim, yola çıktım. İşin doğrusu neyse bunu yapmaktan geri durmam.'' diyen bir cesareti gösterebilmeniz lazım.

''ZAYIF VE KARAKTERSİZ OLDUKLARINI ORTAYA KOYDULAR''

Birilerinin arkasına saklanıp 'ben öyle değildim, böyle değildim' deyip pazarlıkla, hesapla, telaş içerisinde günü kurtarmak, kendini kurtarmak doğru değil. Bu insanların bu ülkede çıkıp da siyasetteki ahlaktan bahsedecek yüzleri yok. Hele hele temiz siyaset yapacaklarını söyleyecek hiçbir halleri yok. İçerideyken kendileriyle birlikte, onlara güvenerek teslim edilen işlerin, imza attıkları belgelerin bile arkasında duramayacak kadar zayıf, karaktersiz olduklarını ortaya koymuşlardır.