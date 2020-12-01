Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkarılması konusunda Erbil-Bağdat arasındaki "Sincar Anlaşması" yapıldı. Bu anlaşma gereğince bu sabah başlatılan operasyon kapsamında Irak Ortak Operasyon Komutanlığı, yaptığı açıklamada, IKBY ile varılan anlaşma kapsamında Iraklı güvenlik güçlerinin Sincar'da konuşlanma planını uygulamaya başladığını duyurdu. Peki bu operasyon ne anlama geliyor? Türkiye açısından önemi ne? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yaşananları A Haber canlı yayınında yorumladı. "Sincar'da bir aldatma var!" diyen Ağar, "Terör örgütünün Sincar'dan çıkıp, Kandil'e ve Suriye'ye gitme ihtimali var. Bahar aylarında başka alanlarda yeni operasyonlar görebiliriz. Kandil'de kuş uçurtmuyoruz." dedi.

IKYB (Irak Bölgesel Kürt Yönetimi) ve merkezi yönetim ile yapılan anlaşma gereği terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkarılması için ortak operasyon başlatıldı. Peki bu operasyonun perde arkasında neler yaşanıyor? Sincar'dan çıkarılan terör örgütü PKK nerede konuşlanacak? Operasyonun Türkiye açısından önem derecesi nedir? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yanıt verdi.

"BİR ALDATMA VAR ASLINDA"

Ağar, "Buradan (Sincar) çıkan teröristler nereye gidecekler? Burada elde etmiş olduğu lojistik ağı terk edecek. Bir aldatma var aslında, görüntüde Sincar'ın boşaltıldığını görüyoruz. Bu teröristler 5 kilometre Sincar'ın dışına çıkıyorlar. Sincar Dağı'nda yapılan tünelleri geliştirdiler, binalar yaptılar. Kandil'e, Suriye'ye gitme ihtimalleri var. Sincar direkt Suriye ile irtibatlı. Bir adım ötesi Mahmur Kampı. (Terör örgütü) Sincar'ın içini boşaltıp, dışarıda konuşlanmayı sürdürmeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede 2500 kişilik yeni bir güvenlik gücü oluşturulacağını bunların 1500 tanesinin ise IKBY'den geleceğini ifade eden Ağar, yaşanan sürecin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"BAHARDA YENİ OPERASYONLAR OLABİLİR"

"Türkiye terör örgütünü bitirme konusunda kararlı" diyen Ağar, "Türkiye, PKK tarafından bölgede istismar edilen, Kürt, Arap, Ezidi kardeşlerimizin istismar edilmesinin engellenmek istiyor. Uzandığımız yerine kadar uzanıyoruz, uzanmaya da devam ediyoruz. Bahar aylarında başka alanlarda yeni operasyonlar görebiliriz. Kandil'de kuş uçurtmuyoruz." dedi.

"130 BİN PKK'LI VAR ŞU ANDA SURİYE'DE!"

Suriye krizi baş gösterdikten sonra Türkiye'deki baskılar sonrası yaklaşık 10-11 bin teröristinin Suriye'ye kaydırdığını hatırlatan Ağar, "Suriye'de YPG-PKK'nın sözde lideri Mazlum Abdi diyor ki 'Bunlar artık buradan çıkmaya başlayacaklar' peki bunlar nereye gidecekler? Bunlar nereye gidecek? Nerede kullanılacak bu teröristler? 130 bin PKK'lı var şu anda Suriye'de bunlar hem Türkiye'yi hem de bölgenin istikrarını nasıl etkileyecek? Bölge ve Türkiye açısından bu çok önemli. Türkiye'nin ortaya koyacağı inisiyatif ve etki her şeyden önemli ve Türkiye'nin inisiyatifini engellemek için her türlü oyunu oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

PKK'DAN İSRAİL VE ABD'YE İRAN MESAJI

PKK'lılar ABD ve İsrail'e kendilerinin İran'a yönelik yapılacak saldırılarda kullanılması için dirsek teması halinde olduğunu açıklayan Ağar, "PKK terör örgütünün bu hamlelerini iyi okumak gerekiyor. PKK'nın önü kesilmezse Kürt kimliğini terörize etmekle kalmayacak, meşru olan Kürt yapıları da bir şekilde yutacak." dedi.

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