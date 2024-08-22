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ABD'nin ikinci uçak gemisi USS Abraham Lincoln Orta Doğu'ya ulaştı

ABD'nin ikinci uçak gemisi USS Abraham Lincoln Orta Doğu'ya ulaştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 14:29
ABD yönetiminin İran'ın beklenen misilleme saldırısı nedeniyle İsrail'in savunmasına destek amacıyla bölgeye gönderdiği nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Orta Doğu'ya ulaştı.
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