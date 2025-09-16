ABD’den Pasifik’te gerilimi artıracak adım! Tayfun füze sistemi ilk kez Japonya’da

Asya pasifik coğrafyasında bir ilk yaşandı. ABD tatbikat kapsamında Japonya'ya bin 600 kilometre menzile sahip Tayfun füze sistemini konuşlandırdı. Füzeler, Çin ve Rusya'nın doğu sahillerini vurabilecek kapasiteye sahip…

