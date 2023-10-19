ABD’de yüzlerce Yahudi Gazze için barış istedi

Amerika Birleşik Devletleri dikkat çeken bir protestoya sahne oldu. Yahudi eylemciler "barış" talebiyle eylem yaptı. Kongre'de toplanan kalabalık, Amerika'dan İsrail'e silah desteğini kesmesini istedi.

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