ABD- İran geriliminde uranyum şüphesi: Pilot kurtarma operasyonu bir maske mi?

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da düşen uçaktaki pilotun kurtarılmasına dair yaptığı açıklamalar, uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Pilotun kurtarılması için düzenlenen dev operasyonun aslında zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek için bir kılıf olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. A Haber ekranlarında konuyu değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, operasyondaki askeri anomalilere ve bölgedeki stratejik hamlelere dikkat çekerek, perde arkasındaki "uranyum trafiği" şüphesini deşifre etti.