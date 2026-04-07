İsrail’de savaş sirenleri susmuyor: İran’dan Tel Aviv’e balistik füze yağmuru!

Orta Doğu’da gerilim hat safhaya ulaşırken, İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı balistik füze saldırıları Tel Aviv’i savaş alanına çevirdi. Bölgeden en sıcak gelişmeleri aktaran A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, siren sesleri ve patlamalar eşliğinde son durumu paylaştı. İsrail’in hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığı ve saldırıların koordineli bir şekilde arttığı bildirilirken, bölgede kritik saatlere girildiği vurgulandı.