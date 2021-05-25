ABD Dışişleri Bakanı Blinken Tel Aviv'de! Blinken, Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Sözcüsü Ned Price İsrail-Gazze ateşkesi sonrası Tel Aviv'e gitti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Bölgeye gerilimi düşürmeye çalışmak için geldim. Gazze'nin yeniden inşasına yönelik kendi katkımız olacak.” ifadelerini kullandı. Ziyarete ilişkin ayrıntıları AA Kudüs muhabiri Esat Fırat A haber canlı yayınında aktardı. Esat Fırat, “Blinken’in ziyareti bu süreçte kritik bir öneme sahip. Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında Gazze’ye gönderilecek yardımların Hamas’ın eline geçmemesi konusuna dikkat çekti. Netahyahu’da ABD’den destek istedi.” diyerek bölgedeki süreci anlattı.

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