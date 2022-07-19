19 Temmuz 2022, Salı
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ABB işçilerine zam beklentisine kayıtsız! 30 binden fazla işçi mağdur
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan işçilerin maaşlarına aylardır zam yapılmaması tepki çekiyor. Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, Başkan Mansur Yavaş'a "İşçinin hakkını verin" çağrısı yaptı. Öte yandan işçilerin grev hazırlığında olduğu iddiaları da uzun süredir gündemde.