11 Eylül 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
A Haber’e konuşan itirafçının kardeşi neler anlattı?
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber ekranlarına konuştu. Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi "Abim para kabul etmedi, tehdit aldı. Abim ‘cenazeyi götürmeseydim muhtar ailemi yok ederdi’ dedi. Cenazeyi jandarmaya götürmeyip dere yatağına götürdüğü için abim Nevzat Bahtiyar suçlu" ifadelerini kullandı. İşte Narin Güran cinayetinin gerçekleri...