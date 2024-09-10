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A Haber’e konuşan itirafçının kardeşi neler anlattı?

A Haber’e konuşan itirafçının kardeşi neler anlattı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 23:03
Güncelleme:10.09.2024 23:05
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi A Haber ekranlarına konuştu. Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi "Abim para kabul etmedi, tehdit aldı. Abim ‘cenazeyi götürmeseydim muhtar ailemi yok ederdi’ dedi. Cenazeyi jandarmaya götürmeyip dere yatağına götürdüğü için abim Nevzat Bahtiyar suçlu" ifadelerini kullandı. İşte Narin Güran cinayetinin gerçekleri...
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