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A Haber’e itibar suikastı yapan troll hesaplar ifşa oldu! Mansur Yavaş'a mı çalışıyorlar?

A Haber
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Giriş: 28.09.2021 08:58
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çalıştığını iddia ettiği troll yapılanmasının başındaki iki sosyal medya hesabını ifşa eden Medya Adamı, bu iki ismin A Haber hakkında montaj capsler hazırlayarak sosyal medyada servis ettiklerini ileri sürdü. Bu montaj capslere bakıldığında ise A Haber’i küçük düşürücü ve itibarını zedeleyici bir şekilde hazırlandığı görülüyor
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