28 Eylül 2021, Salı
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A Haber’e itibar suikastı yapan troll hesaplar ifşa oldu! Mansur Yavaş'a mı çalışıyorlar?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çalıştığını iddia ettiği troll yapılanmasının başındaki iki sosyal medya hesabını ifşa eden Medya Adamı, bu iki ismin A Haber hakkında montaj capsler hazırlayarak sosyal medyada servis ettiklerini ileri sürdü. Bu montaj capslere bakıldığında ise A Haber’i küçük düşürücü ve itibarını zedeleyici bir şekilde hazırlandığı görülüyor