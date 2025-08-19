A Haber’de çarpıcı analiz: Savaş masasında büyük acziyet!

ABD’de Rusya-Ukrayna savaşını bitirme amacıyla gerçekleşen Alaska zirvesinin ardından, Avrupa liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da bir araya geldi. Toplantıya dair birçok spekülasyon dolaşırken, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Murat Özer, Zelenskiy’nin masada bir aktör değil, figüran konumunda olduğunu vurguladı. Özer, “Toprakları işgal edilen lider, bir başka küresel gücün yanında oturmuş, kendi topraklarının ne kadarının verilip ne kadarının verilmeyeceğini tartışıyor” ifadelerini kullandı.