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A Haber yanan otelde! Uygulama otelinde hasar büyük

A Haber
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Giriş: 30.07.2022 12:25
Marmaris'in İçmeler Bölgesi’nde ormanlık alanda başlayıp bir uygulama oteline sıçrayan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Marmaris'te kontrol altına alınan yangında 2 hektar alan kül oldu. Dün alevlerin sıçradığı uygulama otelinde ise hasar büyük. A Haber ekipleri o oteli görüntüledi.
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