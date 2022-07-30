A Haber yanan otelde! Uygulama otelinde hasar büyük

Marmaris'in İçmeler Bölgesi’nde ormanlık alanda başlayıp bir uygulama oteline sıçrayan yangın, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Marmaris'te kontrol altına alınan yangında 2 hektar alan kül oldu. Dün alevlerin sıçradığı uygulama otelinde ise hasar büyük. A Haber ekipleri o oteli görüntüledi.

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