19 Ekim 2023, Perşembe
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A Haber savaş bölgesinde! Sderot sınırında çatışma sesleri
İsrail’in bugün Gazze’ye yönelik saatler süren saldırılarının ardından Hamas tarafından Aşkelon ve Sderot tarafına roketler ateşlendi. Bölgede çok sayıda patlama yaşandı. Gazetecilerin olduğu bölgeye roketler düştü. Çatışmaların giderek şiddetlendiği bölgeden basın mensupları ayrıldı. Detayları A Haber Program Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı. Kavasoğlu, “Çatışma sesleri bize çok yakın noktandan gelmeye başladı. Basın mensupları olarak biz bölgeyi terk ettik. Sderot civarında çok yoğun bir çatışma yaşandı. Gazze hiç olmadığı kadar şiddetli vuruluyor.” dedi.