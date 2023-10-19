19 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber savaş bölgesinde! Sderot sınırında çatışma sesleri

A Haber savaş bölgesinde! Sderot sınırında çatışma sesleri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2023 16:53
İsrail’in bugün Gazze’ye yönelik saatler süren saldırılarının ardından Hamas tarafından Aşkelon ve Sderot tarafına roketler ateşlendi. Bölgede çok sayıda patlama yaşandı. Gazetecilerin olduğu bölgeye roketler düştü. Çatışmaların giderek şiddetlendiği bölgeden basın mensupları ayrıldı. Detayları A Haber Program Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı. Kavasoğlu, “Çatışma sesleri bize çok yakın noktandan gelmeye başladı. Basın mensupları olarak biz bölgeyi terk ettik. Sderot civarında çok yoğun bir çatışma yaşandı. Gazze hiç olmadığı kadar şiddetli vuruluyor.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber savaş bölgesinde!
A Haber savaş bölgesinde!
Katliamın gölgesinde dans!
Katliamın gölgesinde dans!
Gazetecilerin yanına roket düştü
Gazetecilerin yanına roket düştü
BMGK’nın yapısı zalimce ve adaletsiz
"BMGK’nın yapısı zalimce ve adaletsiz"
Putin’den ABD’ye gözdağı
Putin'den ABD'ye gözdağı
Okul vuran İsrail tepki!
Okul vuran İsrail tepki!
A Haber yayınında sıcak dakikalar
A Haber yayınında sıcak dakikalar
Han Yunus Hastanesi yakını böyle vuruldu
Han Yunus Hastanesi yakını böyle vuruldu
ABD’de yüzlerce Yahudi Gazze için barış istedi
ABD'de yüzlerce Yahudi Gazze için barış istedi
İsrail uçakları Han Yunus Hastanesi yakınını vurdu
İsrail uçakları Han Yunus Hastanesi yakınını vurdu
A Haber Gazze sınırına 1 KM uzaklıkta!
A Haber Gazze sınırına 1 KM uzaklıkta!
A Haber ekibi Ramallah’ta
A Haber ekibi Ramallah'ta
Daha Fazla Video Göster