12 Şubat 2024, Pazartesi
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A Haber Refah sınırında | İşgalci İsrail masum kanına doymuyor! En az 100 ölü...
Filistinlilerin sığındığı son yer olan Refah, İşgalci İsrail Terör Örgütü tarafından saatlerdir ateş altında. Hava saldırılarında can kaybı 100'ün üzerinde. Bölgeden son durumu Refah sınırında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver aktardı.