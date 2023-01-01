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A Haber operasyon bölgesinde! Cudi terörden nasıl temizlendi?

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 12:35
Kararlı operasyonlar sayesinde Şırnak Cudi Dağı, teröristlerden temizlendi. 2023'te hedef terörü ülke gündeminden çıkarmak. A Haber İstanbul/Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, bölgeden son durumu aktardı. Çakırsöğüt Jandarma Tugayı Müdürü Binbaşı Tayfun Çelikler, "Hedefimiz terörü ülke gündeminden çıkarmak. Terörü tamamen temizlemek." ifadelerini kullandı.
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