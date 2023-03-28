A Haber muhabiri Rüya Akkuş, kritik ziyarete ilişkin detayları A Haber canlı yayınında aktardı

İşte Akkuş’un sözleri: Esasen sürpriz bir görüşme değil. Biz bu görüşmenin olacağını geçtiğimiz haftadan biliyorduk. Zaten Erbakan da kendisi Cuma günü yapmış olduğu açıklamasında önümüzdeki hafta Salı ya da Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yeniden Refah Genel Merkezi’ne giderek bir nezaket ziyareti gerçekleştireceğini söylemişti. Sadece saat ve gün konusunda bir karmaşa vardı.