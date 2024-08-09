09 Ağustos 2024, Cuma
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A Haber Kudüs’te! İsrail’in Mescid-i Aksa’ya girişlerde kısıtlamaları sürüyor mu?
Gazze’de katliam 308 günüdür devam ederken Doğu Kudüs’te ise eziyet ve Müslümanlara ibadet kısıtlamaları sürüyor. İsrail polisi cuma namazından saatler önce bölgeye geliyor ve barikatla kurarak Mecsid-i Aksa’yı ablukaya alıyor. Katil devletin sözde güvenlik güçleri Müslümanlara ibadet kısıtlaması uyguluyor. Soykırımcı devletin polisleri kendi kafalarına göre insanların mescide gitmesine izin veriyor. Bazılarını ise yoldan geri çeviriyor. Özellikle gençlerin girmesine izin verilmiyor. Belli yaş gruplarına kısıtlamalar uygulanıyor. Kudüs’te bulunan A Haber ekiplerinden Halil İbrahim Uğur Mecsid-i Aksa’ya açılan Aslanlı Kapı’dan son durum aktardı.