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21.04.2020

A Haber koronavirüs hastalarının bulunduğu yoğun bakıma girdi

A Haber, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ndeki yoğun bakım merkezine girdi. Koronavirüs tedavisi gören hastaların ne durumda olduğunu gözleyen A Haber, tedavi süreçlerinin detaylarını aktardı.

A Haber, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ndeki yoğun bakım merkezine girdi. Koronavirüs tedavisi gören hastaların ne durumda olduğunu gözleyen A Haber, tedavi süreçlerinin detaylarını aktardı.

Türkiye koronavirüs salgını tedavilerine başarıyla devam ederken, A Haber Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımına girdi.

İLK EKİP TRİYAJ

Koronavirüs şüphesiyle gelen vatandaşlar öncelikle triyaj ekibi tarafından kontrol ediliyor.

Giriş işlemleri yapılan vakalar için çalışmalar başlıyor. Her vaka tek tek alındıkları izole odalarda muayene ediliyor. Kanları alınıyor ve doktorlar uygun görürse akciğer filmleri çekiliyor.

Daha sonra sürüntü örnekleri alınıyor. Ucu pamuklu bir çubuk hastanın boğazında ve genzinde dolaştırılıyor. Alınan örnekler virüs taşıma kabıyla laboratuvara gönderiliyor. Aynı gün içinde sonucu çıkıyor.

Durumu ağır olan vakalar ise yoğun bakıma alınıyor.

A HABER YOĞUN BAKIMDA

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi 2,5 ay öncesine kadar ortopedi servisi olan bölüm, Korvid-19 servisine çevrilmiş durumda.

2 kişilik odalar tek kişilik odalar haline getirildi.

Durumu kötü olan hastalar eğer oksijene rağmen kan oksijen durumu düşüyorsa, o zaman bu hastalar yoğun bakım servisine alınıyor. Bu bölümde hastalar cihazlarla destekleniyor.

Durumu daha ağır hastalar ise solunum cihazına bağlı durumda.

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