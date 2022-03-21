A Haber Kiev'de! Rusya-Ukrayna savaşının 26. gününde neler yaşandı?

A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Kiev'den aktardığı son bilgilerde, "Kiev siren sesleriyle inledi. Başkent Kiev'de 35 saat sürecek sokağa çıkma yasağı daha ilan edildi. Çarşamba sabah 07.00'ye kadar basın mensupları dahil sokağa çıkamayacak. Bugün Kiev'de çok büyük bir saldırı gerçekleşti. Hipersonik füzelerin adresi bu kez başkent Kiev'di. Savaş başladığından bu yana 3. kez kullanılıyor bu füzeler. Sesten 10 kat hızlı olmasıyla biliniyor ve menzili de 2 bin kilometre. Dolasıyla hava savunma sistemlerin müdahale etmesi de mümkün değil. O saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Makariv kısa süre önce geri aldı. Sumi'de amanyok tesisi vurulmuş o da kontrol altına alındı. Kiev'de gıda ve ilaç sıkıntısı var mı en çok bu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ilaçlarla ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor. Ancak 135 hastane vuruldu." dedi.