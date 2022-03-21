21 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber Kiev'de! Rusya-Ukrayna savaşının 26. gününde neler yaşandı?

A Haber Kiev'de! Rusya-Ukrayna savaşının 26. gününde neler yaşandı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2022 21:31
A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Kiev'den aktardığı son bilgilerde, "Kiev siren sesleriyle inledi. Başkent Kiev'de 35 saat sürecek sokağa çıkma yasağı daha ilan edildi. Çarşamba sabah 07.00'ye kadar basın mensupları dahil sokağa çıkamayacak. Bugün Kiev'de çok büyük bir saldırı gerçekleşti. Hipersonik füzelerin adresi bu kez başkent Kiev'di. Savaş başladığından bu yana 3. kez kullanılıyor bu füzeler. Sesten 10 kat hızlı olmasıyla biliniyor ve menzili de 2 bin kilometre. Dolasıyla hava savunma sistemlerin müdahale etmesi de mümkün değil. O saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Makariv kısa süre önce geri aldı. Sumi'de amanyok tesisi vurulmuş o da kontrol altına alındı. Kiev'de gıda ve ilaç sıkıntısı var mı en çok bu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ilaçlarla ilgili bir sıkıntı yaşanmıyor. Ancak 135 hastane vuruldu." dedi.
Rusya-Ukrayna savaşının 26. gününde neler yaşandı?
Rusya-Ukrayna savaşının 26. gününde neler yaşandı?
2023 seçimleri için çağrı
2023 seçimleri için çağrı
Ömer Çelik: Türkiye herkese umut oldu
Ömer Çelik: Türkiye herkese umut oldu
CHP’yi eleştirince ölesiye dövüldü
CHP’yi eleştirince ölesiye dövüldü
Rusya neden hipersonik füze kullandı?
Rusya neden hipersonik füze kullandı?
Ölü sayısı artıyor
Ölü sayısı artıyor
İşte o sancağın hikayesi…
İşte o sancağın hikayesi…
Metaverse için ilk adım!
Metaverse için ilk adım!
Yol arkadaşlarıyla buluşma
Yol arkadaşlarıyla buluşma
Gezi davasında ara karar
Gezi davasında ara karar
Ev fiyatları düşecek mi?
Ev fiyatları düşecek mi?
Ankara hangi adımları atacak?
Ankara hangi adımları atacak?
Daha Fazla Video Göster